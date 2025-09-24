Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda 2 transfer

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, smaçörler Berkay Yavuz ve Umut Durur'u transfer etti.



Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu Akkuş Belediyespor'da geçiren Berkay Yavuz (24) ve Umut Durur (25) ile sözleşme imzalandığı bildirildi.



Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız iki oyuncumuza 'hoş geldiniz' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



