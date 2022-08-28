İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester City'de yönetim menajer Pep Guardiola'nın elini daha da rahatlatmak için bir karar aldı. City yönetimi, Katar'daki Dünya Kupası'nda Pep Guardiola'nın gözdesi olacak bir futbolcu için bütçe oluşturdu.



GUADIOLA'YA 120 MİLYON EURO



Ada basınında yer alan haberlere göre; 120 milyon euro civarında bir bütçe, Pep Guardiola'nın talep edeceği futbolcu için ayrıldı. Bilindiği üzere Manchester City, Raheem Sterling, Gabriel Jesus ve Oleks Zinchenko da dahil olmak üzere takımdan ayrılan futbolculardan 300 milyon euro tutarında bir gelir elde etmişti.



DENEYİMLİ OYUNCU SAYISI YİNE DE AZ



Manchester City, geçtiğimiz birkaç içinde Erling Haaland, Julian Alvarez, Kalvin Phillips ve Sergio Gomez gibi futbolcuları renklerine bağladı. Mevcut kadro içinde sadece 18 deneyimli oyuncunun olması böyle bir kararın alınmasında etken oldu.



SIKIŞIK TAKVİM DÜŞÜNÜLDÜ



Pep Guardiola'nın sıkışık maç takvimi de düşünülerek herhangi bir problem yaşamamak adına alınan bu karardan memnuniyet duyduğu belirtildi.





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