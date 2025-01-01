Ciro Immobile için Inter iddiası!

Inter'in, Beşiktaş'tan Ciro Immobile ile ilgilendiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ciro Immobile için Inter iddiası!
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01 Ocak 2025 14:07
Beşiktaş forması giyen Ciro Immobile için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Inter, Immobile ile ilgileniyor.

INZAGHI ONU İSTİYOR

Lautaro Martinez ve Marcus Thuram'a alternatif olabilecek bir golcü arayan İtalyan temsilcisinde teknik direktör Simone Inzaghi'nin, Lazio'da birlikte çalıştığı Immobile'yi kadrosunda görmek istediği öne sürüldü.

Immobile'nin, yaşı nedeniyle (34) Inter'in genç oyuncu politikasına uymadığı ve İtalyan golcünün 6 milyon euro'luk maaşının transferin önüne geçtiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın da yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Immobile'yi bırakma niyetinde olmadığı ifade edildi.

Beşiktaş'ta bu sezon 20 maçta sahaya çıkan Immobile, 13 kez gol sevinci yaşadı.

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