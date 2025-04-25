Ciro Immobile'den Hatayspor'a karşı hat-trick!

Beşiktaş forması giyen Ciro Immobile, Hatayspor karşısında hat-trick yaptı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İtalyan golcü, 36 ve 52. dakikalarda penaltılardan ağları havalandırdı.
Immobile, 30 Eylül'de Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçtan bu yana ilk kez 2 gol attı.
35 yaşındaki futbolcu, 59. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve Beşiktaş'ta ilk kez hat-trick yaptı.
İtalyan golcü, 36 ve 52. dakikalarda penaltılardan ağları havalandırdı.
Immobile, 30 Eylül'de Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçtan bu yana ilk kez 2 gol attı.
35 yaşındaki futbolcu, 59. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve Beşiktaş'ta ilk kez hat-trick yaptı.