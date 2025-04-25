Ciro Immobile'den Hatayspor'a karşı hat-trick!

Beşiktaş forması giyen Ciro Immobile, Hatayspor karşısında hat-trick yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ciro Immobile'den Hatayspor'a karşı hat-trick!
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25 Nisan 2025 21:14
Son güncelleme 25 Nisan 2025 21:20
Beşiktaş forması giyen Ciro Immobile, Hatayspor karşısında hat-trick yaptı.

İtalyan golcü, 36 ve 52. dakikalarda penaltılardan ağları havalandırdı.

Immobile, 30 Eylül'de Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçtan bu yana ilk kez 2 gol attı.

35 yaşındaki futbolcu, 59. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve Beşiktaş'ta ilk kez hat-trick yaptı.

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