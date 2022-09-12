Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 3-2 yendiği maçtaki olaylarla ilgili gelişmeler devam ediyor. Siyah-beyazlı takımın kaptanı Josef de Souza, Ankaragücü maçında taraftara müdahale ettiği için kırmızı kart görmüş ve sonrasında 1 maç ceza almıştı. Josef ile ilgili Beşiktaşlı Avukatlar Derneği harekete geçti.



JOSEF İÇİN CİMER'E BAŞVURU



Beşiktaşlı Avukatlar Derneği tarafından hazırlanan dilekçe ile taraftarlar ve dernekler CİMER'e başvuru yapmaya başladı. Dernek itiraz dilekçesini yayınlayıp, "Josef de Souza hakkında verilen karara ilişkin, TFF'ye başvuru yapmak isteyen taraftarlarımız başvurularını TFF'ye gönderilmek üzere CİMER vasıtasıyla yapabilir" bilgilerini paylaştı.



JOSEF NE DEMİŞTİ?



Josef de Souza, kendisine verilen cezayla ilgili olarak basın toplantısında, "Burada cezanın neden verildiği, niye böyle bir ceza verildiği asıl mesele. Ben orada yüzde 100 doğru bir şey yaptığıma inanıyorum. Arkadaşlarımı korudum. Federasyon bana 5 maç da verebilirdi. Buradaki asıl mesele, böyle bir aksiyon sonucunda ceza veriliyor olması. Benim kabul edemediğim bir şey. Hayal kırıklığına uğradım ve üzgünüm" demişti.



