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Çılgın maçta Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'ya mağlup!

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka'ya uzatmalara giden maçta 112-111 mağlup oldu.

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Çılgın maçta Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'ya mağlup!
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04 Aralık 2022 17:52
Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında Pınar Karşıyaka ile karşılaştı.

Sinan Erden Spor Salonu'nda oynanan maçı Anadolu Efes, 112-111 kaybetti.

Ev sahibi ekip bu maçla birligde ligdeki 1500. maçını oynadı. Efes bugüne kadar oynadığı 1500 karşılaşmada 1166 galibiyet, 331 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti.

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