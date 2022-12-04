Çılgın maçta Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'ya mağlup!

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında Pınar Karşıyaka ile karşılaştı.
Sinan Erden Spor Salonu'nda oynanan maçı Anadolu Efes, 112-111 kaybetti.
Ev sahibi ekip bu maçla birligde ligdeki 1500. maçını oynadı. Efes bugüne kadar oynadığı 1500 karşılaşmada 1166 galibiyet, 331 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti.
Sinan Erden Spor Salonu'nda oynanan maçı Anadolu Efes, 112-111 kaybetti.
Ev sahibi ekip bu maçla birligde ligdeki 1500. maçını oynadı. Efes bugüne kadar oynadığı 1500 karşılaşmada 1166 galibiyet, 331 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti.
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