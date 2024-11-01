Christopher Operi'den Beşiktaş'a ret

Beşiktaş için Fransa'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.
Fransız basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Le Havre forması giyen sol bek Christopher Operi ile ilgilendiği öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ'I KABUL ETMEDİ
27 yaşındaki futbolcunun ise Beşiktaş'ın bu ilgisine rağmen siyah-beyazlıları geri çevirdiği belirtildi.
Operi'nin kariyerine beş büyük ligden birinde devam etme hedefi olduğu vurgulandı.
LE HAVRE İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Fildişili futbolcunun kulübü Le Havre ile sözleşmesi 2026 yılına kaddar devam ediyor.
Le Havre'de bu sezon 8 maçta sahaya çıkan Operi, 2 asist yaptı.
Fransız basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Le Havre forması giyen sol bek Christopher Operi ile ilgilendiği öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ'I KABUL ETMEDİ
27 yaşındaki futbolcunun ise Beşiktaş'ın bu ilgisine rağmen siyah-beyazlıları geri çevirdiği belirtildi.
Operi'nin kariyerine beş büyük ligden birinde devam etme hedefi olduğu vurgulandı.
LE HAVRE İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Fildişili futbolcunun kulübü Le Havre ile sözleşmesi 2026 yılına kaddar devam ediyor.
Le Havre'de bu sezon 8 maçta sahaya çıkan Operi, 2 asist yaptı.