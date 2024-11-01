Christopher Operi'den Beşiktaş'a ret

Beşiktaş'ın Le Havre forması giyen 27 yaşındaki sol bek Christopher Operi ile ilgilendiği ancak Operi'nin siyah-beyazlıları geri çevirdiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Christopher Operi'den Beşiktaş'a ret
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01 Kasım 2024 12:20
Beşiktaş için Fransa'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Fransız basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Le Havre forması giyen sol bek Christopher Operi ile ilgilendiği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ'I KABUL ETMEDİ

27 yaşındaki futbolcunun ise Beşiktaş'ın bu ilgisine rağmen siyah-beyazlıları geri çevirdiği belirtildi.

Operi'nin kariyerine beş büyük ligden birinde devam etme hedefi olduğu vurgulandı.

LE HAVRE İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Fildişili futbolcunun kulübü Le Havre ile sözleşmesi 2026 yılına kaddar devam ediyor.

Le Havre'de bu sezon 8 maçta sahaya çıkan Operi, 2 asist yaptı.

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