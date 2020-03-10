Christoph Daum'dan Fenerbahçe açıklaması!

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NİKO KOVAC BÜTÇE İSTEDİ

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılmasıyla ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy teknik direktörlük konusunda "Uzun vadeli bir hocayla anlaşma çabası içerisindeyiz. Yerli veya yabancı teknik adam diye bir ayrımımız yok. F.Bahçe'yi ve Türkiye'nin gerçeklerini iyi bilen bir hoca olması bizim en önemli kriterimiz. Türkiye'de başka bir futbol oynanıyor. Buna da vakıf bir isim olması kriterimizdir" ifadelerini kullandı. Özsoy'un bu flaş açıklamasından sonra F.Bahçe'nin eski çalıştırıcı'un ismi yeniden konuşmaya başlandı.66 yaşındaki spor adamı son dönemde yaşananlarla ilgili Akşam'ın sorularını yanıtladı. Fenerbahçe ile ilgili sorulara temkinli yanıtlar veren Daum, "" ifadelerini kullandı.Sarı-Lacivertli Yönetim, geçtiğimiz günlerde Sportif Direktörlük konusunda Daum ile bir görüşme yapmıştı. Yakın zaman içerisinde son bir görüşmenin daha yapılacağı da belirtildi. Daum, teknik direktörlük konusunda Niko Kovac ve Julian Negelsmann isimleri ile de görüşmeler yapmıştı. Kovac, Daum'dan bütçe istemişti. Julian Negelsmann ise kariyerine İngiltere'de devam edeceğini Daum'a iletmişti. Tecrübeli spor adamı başka teknik adamlarda da görüşmelere devam ediyor. Daum'un sezon sonuna kadar F.Bahçe'yi çalıştırma ihtimali de bulunuyor.