Christoph Daum'un sağlık durumu belli oldu

Alman teknik adamkansere yakalanmasının ardından ilk kez Almanya'nın ulusal kanalı ARD'de yayınlanan bir programa katıldı.Alman teknik adam programdadedi.Kemoterapinin etkisiyle zayıflayan Alman antrenör, gördüğü tedavinin etkisini gösterdiğini ve doğru yolda olduğunu aktardı.Daum daha önce yaptığı açıklamada,demişti.