Christian Pulisic için sürpriz gelişme

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen ABD'li kanat oyuncusu Christian Pulisic'e sürpriz bir talip çıktı.L'Equipe'in haberine göre; Lyon'un ABD'li yöneticileri, Chelsea'de forma giyen vatandaşları Christian Pulisic'i bir numaralı transfer hedefi olarak belirledi.Haberde; Lyonlu yöneticilerin, 20 milyon euro değer biçilen Pulisic için bu fiyatı makul bulduğu ve kısa süre içinde Chelsea ile görüşmelere başladığı ifade edildi.İsmi Galatasaray ile de anılan 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 1 gol 2 asist kaydetti.