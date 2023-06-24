Christian Pulisic için sürpriz gelişme

Chelsea'de forma giyen ABD'li oyuncu Christian Pulisic'e Olimpik Lyon talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Christian Pulisic için sürpriz gelişme
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24 Haziran 2023 21:39
Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen ABD'li kanat oyuncusu Christian Pulisic'e sürpriz bir talip çıktı.

LYON'UN 1 NUMARALI HEDEFİ

L'Equipe'in haberine göre; Lyon'un ABD'li yöneticileri, Chelsea'de forma giyen vatandaşları Christian Pulisic'i bir numaralı transfer hedefi olarak belirledi.

20 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLİYOR

Haberde; Lyonlu yöneticilerin, 20 milyon euro değer biçilen Pulisic için bu fiyatı makul bulduğu ve kısa süre içinde Chelsea ile görüşmelere başladığı ifade edildi.

İsmi Galatasaray ile de anılan 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 1 gol 2 asist kaydetti.



 
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