Chiesa'dan Fatih Terim sözleri

İtalyan eski futbolcu Enrico Chiesa, bir röportaj verirken, Fiorentina döneminde birlikte çalıştığı Fatih Terim için de açıklama yaptı.



Chiesa, "Fatih Terim bir vizyonerdi, hala da öyle. Türkiye'den, İtalya'ya geldiğinde takımla hemen iyi bir ilişki kurdu ve Fiorentina'ya farklı bir hava getirdi. Fatih Terim, önemli bir karakter. Onu en son 2016'da Fiorentina - Cagliari karşılaşmasında gördüm. Fatih Terim'i her zaman hatırlayacağım çünkü benim için çok önemli bir insandı, onunla gerçekten iyi futbol oynadık" ifadelerini kullandı.



51 yaşındaki İtalyan futbol adamı, Terim döneminde Fiorentina'da hatırladıklarına yönelik soruya ise, "Fatih Terim'in farklı antrenman yöntemleri vardı ve farklı bir zihniyet getirdi. Floransa onu tebessümle hatırlıyor çünkü onunla unutulmaz maçlar oynadık" cevabını verdi.





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