27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
2-2
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
0-0
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
1-132'
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
2-189'
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
2-1
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
2-272'
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
3-1
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
1-1
27 Eylül
Como-Cremonese
1-1
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
1-0
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
5-2
27 Eylül
Getafe-Levante
1-1
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
0-1
27 Eylül
M.City-Burnley
5-1
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
2-2
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
2-1
27 Eylül
Chelsea-Brighton
1-3
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
4-6
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-1
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
1-2
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-2
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
2-1
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
1-1
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
2-3
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
1-360'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Cherif Ndiaye, Fenerbahçe maçında yok!

Samsunspor'da Gaziantep FK karşısında kırmızı kart gören Cherif Ndiaye Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

calendar 27 Eylül 2025 20:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Cherif Ndiaye, Fenerbahçe maçında yok!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

NDIAYE KIRMIZI KART GÖRDÜ  

Samsunspor'da Cherif Ndiaye, 37. ve 45+5. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Bu kartla birlikte Ndiaye, Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 8 4 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 5 15 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
