Chelsea'ye, Graham Potter da çare olmadı

Chelsea, yeni teknik direktörü Graham Potter yönetiminde çıktığı ilk maçta Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Salzburg ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Chelsea'ye, Graham Potter da çare olmadı
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15 Eylül 2022 00:03
UEFA ŞAmpiyonlar Ligi E Grubu ikinci hafta maçında Chelsea, sahasında Salzburg ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Chelsea, 48. dakikada Raheem Sterling ile öne geçerken, Salzburg bu gole 75. dakikada Noah Okafor ile karşılık verdi.

Chelsea'nin başında ilk maçına çıkan Graham Potter, bir puanla yetinmek zorunda kaldı.

Bu sonucun ardından Salzburg 2, Chelsea 1 puana yükseldi.

Grubun gelecek haftasında Chelsea, sahasında Milan'ı ağırlayacak. Salzburg da kendi sahasında Dinamo Zagreb'i ağırlayacak.

 

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