Chelsea'den stopere Badiashile takviyesi

Kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren İngiliz ekibi Chelsea, stoper bölgesine yeni bir takviye yapmaya hazırlanıyor.



The Athletic'den David Ornstein'ın haberine göre; Chelsea, 21 yaşındaki Fransız stoper Benoit Badiashile transferi için Monaco ile prensip anlaşmasına vardı. Haberde, transferin 37-38 milyon euro civarı bir ücretle sonlanacağı belirtilirken, prosedürlerde bir problem çıkmaması durumunda en yakın zamanda oyuncunun sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.



Benoit Badiashile, bu sezon Monaco formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 2 gol kaydetti.





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