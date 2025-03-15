Chelsea'den orta sahaya genç yetenek: Dario Essugo

Chelsea, Sporting Lizbon'un defansif orta sahası Dario Essugo'nun transferi için 22 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Chelsea'den orta sahaya genç yetenek: Dario Essugo
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15 Mart 2025 17:30
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yaz transfer dönemi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

A Bola'nın haberine göre; Chelsea, Sporting Lizbon'un Portekizli oyuncusu Dario Essugo'yu transfer etmek için 22 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Öte yandan, Londra ekibinin Sporting'in kanat oyuncusu Geovani Kenda'yı da 45-50 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katacağı belirtiliyor.

Bu sezon İspanyol ekibi Las Palmas'a kiralanan 20 yaşındaki Essugo , La Liga'da 17 maça çıkarken 1 gol kaydetti.
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