Chelsea'den orta sahaya genç yetenek: Dario Essugo

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yaz transfer dönemi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.



A Bola'nın haberine göre; Chelsea, Sporting Lizbon'un Portekizli oyuncusu Dario Essugo'yu transfer etmek için 22 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.



Öte yandan, Londra ekibinin Sporting'in kanat oyuncusu Geovani Kenda'yı da 45-50 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katacağı belirtiliyor.



Bu sezon İspanyol ekibi Las Palmas'a kiralanan 20 yaşındaki Essugo , La Liga'da 17 maça çıkarken 1 gol kaydetti.