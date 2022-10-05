UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta karşılaşmasında Chelsea ile Milan kozlarını paylaştı. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı Chelsea 3-0'lık net bir skorla kazandı.



Chelsea, 24. dakikada kullanılan korner sonrası ceza sahasında oluşan karambolde Wesley Fofana'nın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve İngiliz ekibi soyunma odasına 1-0 önde gitti.



Chelsea, yeni golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang ile 56. dakikada farkı ikiye çıkardı. Graham Potter'ın ekibi 61. dakikada ise Reece James ile durumu 3-0 yaptı.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Chelsea sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Chelsea, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. Milan da aynı puanda kaldı.



Devler Ligi'nin 4. haftasında Milan, San Siro'da Chelsea'yi ağırlayacak.





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