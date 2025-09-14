Chelsea'den Kenan Yıldız hamlesi!

A Milli Futbol Takımı'nın ve Juventus'un yıldız oyuncusu Kenan Yıldız, gösterdiği performansla birlikte Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor.



CHELSEA'DEN HAMLE



CaughtOffside'ın haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Juventus'tan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusunu izlemek için gözlemcilerini görevlendirdi.



PİYASA DEĞERİ



Torino ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan Yıldız'ın, 50 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.



PERFORMANSI



Bu sezon siyah-beyazlı forma altında 3 maça çıkan Kenan, 1 gol, 3 asistlik katkı üretti.