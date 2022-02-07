Chelsea'de Rüdiger düğümü çözülemiyor!

Chelsea'nin stoper oyuncusu Antonio Rüdiger, kulüpten gelen yeni kontrat teklifini reddetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Chelsea'de Rüdiger düğümü çözülemiyor!
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07 Şubat 2022 17:24
İngiltere Premier Lig devi Chelsea'de Antonio Rüdiger düğümü bir türlü çözüm bulmuyor.

The Athletic'in haberine göre Alman stoper oyuncusu, Chelsea'nin yaptığı haftada 200 bin sterlinlik teklifi de reddetti.

Haberde Rüdiger'in haftada 225 bin sterlin kazanacağı bir kontrat talep ettiği yazıldı.

Öte yandan 28 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'in yaptığı teklifi de reddettiği ve İspanyol devinin transferden çekildiği belirtildi.

Bu sezon Chelsea formasıyla 32 resmi maça çıkan Rüdiger, 3 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

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