Chelsea'de Mykhaylo Mudryk kararı!

Chelsea, ara transfer döneminde Mykhaylo Mudryk ile yollarını ayırmayı düşünmüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Chelsea'de Mykhaylo Mudryk kararı!
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11 Ekim 2024 19:01
Chelsea, 70 milyon euro'luk transfer bedeliyle dikkat çeken Mykhaylo Mudryk ile ilgili kararını verdi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Chelsea, 23 yaşındaki futbolcu ile devre arasında yollarını ayırmayı planlamıyor.

Ukraynalı futbolcunun, Jadon Sancho'nun güçlü bir alternatifi olarak görüldüğü ve teknik direktör Enzo Maresca'nın genç oyuncuyla gelişimi için sürekli birlikte çalıştığı ifade edildi.

Chelsea'de bu sezon 8 maçta süre bulan Mudryk, 3 asist yaptı.

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