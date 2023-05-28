Charles Leclerc'e 3 sıra cezası geldi

Formula 1 ekiplerinden Ferrari pilotu Charles Leclerc, rakibini engellediği gerekçesiyle 3 sıra cezası aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Charles Leclerc'e 3 sıra cezası geldi
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28 Mayıs 2023 00:24
Formula 1 Monako Grand Prix'sinin bugün yapılan sıralama turlarında rakibini engelleyen Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarışa üç sıra geriden başlayacak.

Formula 1'den yapılan açıklamada, McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris'i hızlı bir tur attığı sırada engellediği tespit edilen Leclerc'in cezasının ardından yarışa 6. sıradan başlayacağı kaydedildi.

Bu ceza sonrasında Alpine'den Esteban Ocon 3, Ferrari'den Carlos Sainz 4 ve Mercedes'ten Lewis Hamilton 5. sıraya yerleşti.

Sıralama turlarında Red Bull pilotu Max Verstappen pole pozisyonunu elde ederken, Aston Martin'den Fernando Alonso ikinci, Charles Leclerc üçüncü en hızlı turu atan isimler olmuştu.

78 turluk yarış pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak

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