Chambers: "CP3, şu anda her zaman olduğu kadar iyi"

Phoenix Suns'ın eski All-Star oyuncusu Tom Chambers, takımın yıldızı Chris Paul'un mevcut halinin "her zamanki kadar iyi" olduğunu söyledi.



Chambers kısa süre önce SiriusXM NBA Radio'da Paul'un nasıl zirvede kalabildiğini şu şekilde açıkladı:



"İnsanlar LeBron'un (James) yaşlanmıyormuş gibi göründüğünden bahsediyor. Ama Chris Paul, bence şu anda her zaman gördüğüm kadar iyi. Gideceği noktaları iyi biliyor. Maça kötü bir şekilde başlasa da, son çeyrekte asla şut kaçırmıyor. Bir insan bunu nasıl yapabiliyor, gerçekten bilmiyorum.



İstediği noktalara gidiyor ve takım arkadaşları için pozisyon da yaratıyor... Bazen arkadaşlarına karşı çok hararetli ve can sıkıcı olabiliyor. Ancak hiçbir şeyin peşini bırakmıyor ve oldukça da rekabetçi...



Oyunu NBA'deki herkesten daha iyi biliyor... Tam bir usta... Ona üç yıllık daha kontrat vermişlerdi ve bu konuda hiçbir endişem yok."



36 yaşında olan CP3, hala takımının kazanmasına yardımcı olacak yollar bulmakla meşgul ve bu sezon 14.1 sayı ve 10.5 asist ortalamalarına sahip.