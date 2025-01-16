Chamberlain ve Onana'ya talip var

Beşiktaş'ta transfer ve teknik direktör çalışmaları sürerken takımdan ayrılacak isimler de belirlendi.
Siyah-beyazlıların devre arasında takımdan ayrılmasını beklediği isimlerin başında Jean Onana ve Alexander-Oxlade Chamberlain geliyor. Bu iki oyuncuya da talipler çıkmaya başladı.
İKİ FARKLI TALİP VAR
Onana'ya Fransa Ligue 1'de yer alan Nantes talip oldu.
Chamberlain'i ise yaz döneminde olduğu gibi Sheffield United istiyor.
İki futbolcunun menajerleri de ilgili kulüplerle görüşmelerini devam ettiriyor.
SANTRAFOR VE KANAT TAKVİYESİ
Beşiktaş yönetimi, iki yabancı ile yollarını ayırarak santrfor ve kanat takviyesi yapmak istiyor.
Siyah-beyazlıların devre arasında takımdan ayrılmasını beklediği isimlerin başında Jean Onana ve Alexander-Oxlade Chamberlain geliyor. Bu iki oyuncuya da talipler çıkmaya başladı.
İKİ FARKLI TALİP VAR
Onana'ya Fransa Ligue 1'de yer alan Nantes talip oldu.
Chamberlain'i ise yaz döneminde olduğu gibi Sheffield United istiyor.
İki futbolcunun menajerleri de ilgili kulüplerle görüşmelerini devam ettiriyor.
SANTRAFOR VE KANAT TAKVİYESİ
Beşiktaş yönetimi, iki yabancı ile yollarını ayırarak santrfor ve kanat takviyesi yapmak istiyor.