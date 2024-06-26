Chamberlain'e İngiltere'den talip

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde kadro çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta yıldız isim için sürpriz gelişme yaşandı.
2 TALİBİ ÇIKTI
Yeni sezon için durumu merak konusu olan Alex Oxlade-Chamberlain ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Southampton ve Sheffield United kulüpleri, İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Bekleneni veremeyen deneyimli futbolcunun ülkesine dönme ihtimali yüksek.
30 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş formasıyla 30 maçta 4 kez fileleri sarsan Alex Oxlade-Chamberlain 1 de gol pası verdi. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.
2 TALİBİ ÇIKTI
Yeni sezon için durumu merak konusu olan Alex Oxlade-Chamberlain ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Southampton ve Sheffield United kulüpleri, İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Bekleneni veremeyen deneyimli futbolcunun ülkesine dönme ihtimali yüksek.
30 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş formasıyla 30 maçta 4 kez fileleri sarsan Alex Oxlade-Chamberlain 1 de gol pası verdi. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.
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