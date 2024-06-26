Chamberlain'e İngiltere'den talip

Yeni sezonun kadro çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Alex Oxlade-Chamberlain'e, İngiltere'den iki talip çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Chamberlain'e İngiltere'den talip
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26 Haziran 2024 11:30
Giovanni van Bronckhorst yönetiminde kadro çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta yıldız isim için sürpriz gelişme yaşandı.

2 TALİBİ ÇIKTI

Yeni sezon için durumu merak konusu olan Alex Oxlade-Chamberlain ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.



Southampton ve Sheffield United kulüpleri, İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Bekleneni veremeyen deneyimli futbolcunun ülkesine dönme ihtimali yüksek.

30 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş formasıyla 30 maçta 4 kez fileleri sarsan Alex Oxlade-Chamberlain 1 de gol pası verdi. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

 

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