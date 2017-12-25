Cenk Tosun, Everton'a transfer olacak mı? Orman açıkladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun'un Everton'a transfer olacağı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.Cenk Tosun'u Ocak ayında satmayı düşünmediklerini ifade eden Orman, "Cenk Tosun çok kıymetli bir kardeşimiz, bizim evladımız. Bu çocuklar Beşiktaş'ta olmaktan mutlu ancak devre arasında da Cenk'i satmayı düşünmüyoruz. Yok yarın uçağa biniyormuş falan, böyle bir şey yok.Bizim oyuncumuz açık arttırmadaki tablo değil, oyuncumuz ile alakalı benim de onayladığım, oyuncumun da istediği bir şey olursa o zaman konuşuruz. Beşiktaş, şu anda Avrupa'nın 16 takımdan biri, bunu unutmamak lazım. Demba Ba'yı isterim ama sakatlık durumu nedir, bakmak lazım" dedi.Cenk Tosun, 20 milyon euroya transfer olması durumunda, tarihin en pahalı Türk oyuncusu da olacak. Daha önce rekor, 15 milyon euro bonservis bedeliyle Cengiz Ünder'e aitti.İngiltere Premier Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve menajerliğe Sam Allardyce'i getirdikten sonra yükselişe geçerek 26 puanla 9. sıraya yerleşen Everton, Sandro, Mirallas e Niasse'den istenen performansı alamaması üzerine yeni transfere yöneldi. Ada temsilcisinde en golcü isim, 11 gollü Wayne Rooney.Bu sezon Beşiktaş'ta 23 maça çıkan Cenk Tosun, 13 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.