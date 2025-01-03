Cenk Tosun'dan Gaziantep FK'ye ret cevabı

Fenerbahçe'de istediği süreleri bulmakta zorlanan Cenk Tosun'a Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun'dan Gaziantep FK'ye ret cevabı
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03 Ocak 2025 11:01
Son güncelleme 03 Ocak 2025 11:02
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fenerbahçe'de fazla süre bulamayan Cenk Tosun'u ocak ayında kadrosuna katmak istiyor. Tecrübeli golcünün, Süper Lig ekibinin yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Takvim'in haberine göre; yapılan zirvede 33 yaşındaki futbolcunun, Kırmızı-Siyahlı takıma gitmeye sıcak bakmadığı için teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

Antrenmanlarda çok çalışan Cenk'in, Mourinho'nun gözüne girip Sarı-Lacivertli formayla goller atmak istediği biliniyor. Sezonun ikinci yarısında fazla şans bulmayı hedefleyen deneyimli forvetin, takımdan ayrılma düşüncesinin olmadığı da gelen bilgiler arasında. Cenk Tosun, bu sezon Sarı-Lacivertliler ile 9 resmi maçta oynadı ve toplamda sadece 97 dakika süre alabildi.



 
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