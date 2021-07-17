Cenk Tosun Benitez tarafından veto yedi

İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un menajer Rafa Benitez tarafından kadroda düşünülmediği iddia edildi.



İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre Benitez'in aralarında Cenk Tosun'un da bulunduğu 6 ismi kadroda düşünmediği ve yönetime bunu rapor ettiği kaydedildi. Everton kadrosunun daimi ilk 11 oyuncularından James Rodriguez, Andre Gomes, Bernard, Fabian Delph ve Yerry Mina'nın Benitez tarafından veto yediği ifade ediliyor.



Everton'un yeni menajeri Rafa Benitez'in raporu doğrultusunda kadroya hangi isimlerin katılacağı ise şimdiden merak konusu oldu.



Milli futbolcumuz Cenk Tosun 2018'de 23 milyon euroya Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu. Fazla forma şansı bulamadığı 1 sezonun ardından Crystal Palace'a kiralanan Cenk Tosun, geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a kiralık olarak katılmıştı.



