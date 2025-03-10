Cenk Tosun'a Mourinho'dan veto!

Japon ekibi Urawa Red Diamonds'un talip olduğu Cenk Tosun, sezon sonuna kadar takımda kalıyor.



"SANA İHTİYACIM VAR"



Teknik direktör Jose Mourinho'nun Cenk'le görüştüğü ve "Sezon sonuna kadar sana ihtiyacım var. Takımda kalmanı istiyorum" dediği, milli oyuncunun da bu toplantı sonrasında kalmaya karar verdiği öğrenildi.



PERFORMANSI



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıkan Cenk Tosun, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.



