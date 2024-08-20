Cenk Ergün: "Maddi geliri de kaçırmak istemiyoruz"

Galatasaray Kulübü Futbol Direktörü Cenk Ergün, Young Boys maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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Cenk Ergün: 'Maddi geliri de kaçırmak istemiyoruz'
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20 Ağustos 2024 11:04
Galatasaray Kulübü Futbol Direktörü Cenk Ergün, Young Boys maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Cenk Ergün yaptığı açıklamada, "Kendimize güvenimiz tam, inancımız tam. Akşam antrenmanımız var. İki ciddi eksiğimiz var. Hocamız Okan Buruk ve Kaan Ayhan maçta olmayacak. Bütün takım olarak konsantre vaziyetteyiz. Bütün takımlarımızın bu hafta maçları ileri bir tarihe ertelendi. Oradan alacağımız iyi bir sonucun üzerine rövanş maçını da iyi geçirerek Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyoruz." dedi.

Devler Ligi gelirlerinden de bahseden Ergün, "Şampiyonlar Ligi çok büyük bir gelir kapısı. Manevi hazzı duyarken, maddi geliri de kaçırmak istemiyoruz." diye konuştu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında çarşamba günü saat 22.00'de Young Boys ile deplasmanda karşılaşacak.

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