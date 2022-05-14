Cengiz oynadı, Marsilya 2 golle kaybetti

Fransa Ligi'nde Marsilya, Rennes ile deplasmanda karşı karşıya geldi.



Ligin 37. haftasında oynanan karşılaşmadan Marsilya, 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.



Karşılaşmada Rennes'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Benjamin Bourigeaud ve 35. dakikada Lovro Majer kaydetti.



Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Marsilya, 68 puanda kaldı. Rennes, 65 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, Strasbourg ile karşılaşacak. Rennes, Lille deplasmanına gidecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ