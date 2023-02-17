Cemal Ersen yazdı: 'Yıkılmadık, birlik olduk'

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu Play-Off maçında Trabzonspor ile Basel karşı karşıya geldi. Akyazı'daki maçta TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte Süper Lig'den kulüplerin başkanları yer aldı. Trabzonspor'un 1-0'lık skorla kazandığı maçta depremzedeler unutulmadı.



Milliyet Gazetesi yazarı Cemal Ersen, yazısında dün akşam duygusal anlar yaşanan maçı değerlendirdi.



İşte Cemal Ersen'in "Yıkılmadık, Trabzon'da birlik olduk" başlıklı yazısı...



"Öyle zor ve acılı günler geçiriyoruz ki... Gözümüze uyku girmiyor. Her sabah kaç yurttaşımızın daha yaşama tutunduğuna dair mucize haberleri bekliyoruz. Dolayısıyla bu ruh halinde futbol konuşmak, yazmak ve izlemek ağır geliyor.



Hayat devam ediyor diyenler olabilir. Elbette ediyor, lakin kendimizi gerçeklerden arındırıp başka bir coğrafyada yaşıyor sayabilir miyiz? Dün geceki maçın bir maçtan fazlası olduğunu yaşamak, tek tesellimiz kuşkusuz. Yediden yetmişe, takım gözetmeden, geçmişteki rekabeti ve çekişmeleri unutup Trabzon kenti özelinde tek yürek olmak, sanırım Türk ulusuna has bir özellik. Böyle bir dayanışma, böyle bir kenetlenme ve paylaşım çok önemli.



Sadece biz mi? Trabzonspor'a rakip olan Basel takımının antrenörü Heiko Vogel'in basın toplantısında yaptığı duygusal katkı görmezden gelinebilir mi? "Eğer atarsak, oyuncularıma gol sevinci yaşamamalarını söyledim" demek, saygıdan da öte değerler barındırıyordu. Haftaya oynanacak rövanş maçında düzenleyecekleri bağış kampanyası yaralarımıza samimi bir dokunuş olacak.



Siz bu kadar çok takım taraftarını aynı tribünde ve yan yana gördünüz mü? Ya bu kadar kulüp başkanını birlikte? Keşke bu tarihi buluşmaya bir felaket neden olmasa idi. Ama anladık ki bu ulusun evlatları zamanı geldiğinde geçmişin üzerine bir çizgi çekip, yarınlara dair umutlarımızı koruyabiliyormuş. Maç öncesi tribünleri gördünüz değil mi? Duygulanmamak elde değildi. Umarım ve dilerim bir milat olur bu kucaklaşma.



Kalemi ele aldık ya. Maça dair de kelam etmek gerek. Konferans ligi play-off'daki rakibimiz Basel, İsviçre liginin vasat takımlarından biri. Trabzonspor kadrosu ile kıyaslanamaz. Ama ilk yarım saatte o kadar bilinçli geldiler ki üzerimize. Üç ciddi pozisyon verdik rakibe.



Sonra inisiyatif temsilcimize geçti. Ömür, Trezeguet, Gomez, Bakasetas ve Eren son vuruşlarda yetersizdi. Oysa oyunun büyük bölümünde kontrol bizde iken tur için avantaj sağlayacak golü daha erken bulmamız, üzerine de bir düğüm atmamız gerekiyordu. Bunu yapacak gücümüz, isteğimiz ve fırsatlarımız vardı. Şöyle söyleyeyim; Trabzonspor'un bu sezon en fazla pozisyon ürettiği maçtı, fakat skora yansımadı bu performans. Normal koşullarda temsilcimizin Basel'i elemesi gerek. Ancak kimseye garanti tur bileti vermiyorlar. Haftaya kabus yaşamayalım sakın."





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