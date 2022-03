Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden ilk Türk pilot Cem Bölükbaşı, her yarışta gelişerek devam etmek istediğini söyledi.



Cem, Bahreyn'de düzenlenen şampiyonanın ilk ayağı hakkında yaptığı değerlendirmede, "İlk hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaptık. Son turda şanssız bir temas olmasaydı ilk puanı almaya da çok yakındık. Pistte geçtiğim her bir kilometre deneyimim adına çok önemli. Gelecek hafta sonu Cidde'de ilk sokak pistine çıkıyorum. Her seferinde üzerine koyarak ilerlemek istiyorum. Haftaya gelişerek savaşmaya devam." ifadelerini kullandı.



22 sürücünün yer aldığı organizasyonda Charouz takımında mücadele eden Cem, sprint yarışını 14. olarak tamamladı. 24 yaşındaki pilot, bitiş çizgisine 15. geldiği ana yarışta ise üç sürücünün aldığı cezalar sonrası 14. sıraya yükseldi.



Sezonun 2. ayağı, 26-27 Mart tarihlerinde Suudi Arabistan'da düzenlenecek.





