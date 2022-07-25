Cem Bölükbaşı, F2 Fransa Grand Prix'sini tamamlayamadı

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Fransa Grand Prix'sini tamamlayamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cem Bölükbaşı, F2 Fransa Grand Prix'sini tamamlayamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2022 20:00
Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 (F2) Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Fransa Grand Prix'sini tamamlayamadı.

Le Castellet kasabasındaki 5,8 kilometrelik Paul Ricard Pisti'nde düzenlenen yarışta Charouz takımı sporcusu Cem Bölükbaşı, arka sıralardan götürdüğü mücadelenin son bölümünde pite gelerek yarışı bıraktı.

Yarışta, DAMS takımından Japon Ayumu Iwasa birinci, ART GP ekibinden Fransız Theo Pourchaire ikinci, takım arkadaşı Danimarkalı Frederik Vesti ise üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 10. yarışı Macaristan Grand Prix'si, 29-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ