NBA'de konferans finalleri yolunda heyecanın tavan yaptığı gecede, hem doğuda hem batıda kritik eşikler aşıldı. Boston Celtics, seride üstünlüğü ele geçirirken; Minnesota Timberwolves ise konferans finali biletini cebine koydu.



14 Mayıs 2025 gecesi NBA Playoffları'nda oynanan maçlarda Boston Celtics, New York Knicks karşısında etkileyici bir galibiyet elde ederken, Minnesota Timberwolves da Golden State Warriors'ı mağlup ederek Batı Konferansı Finalleri'ne yükseldi.



Boston Celtics 127 – 102 New York Knicks



Yıldız oyuncusu Jayson Tatum'ın aşil tendonu yırtığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından sahaya çıkan Celtics, Derrick White'ın 34 sayı ve 7 üçlükle sergilediği etkileyici performansla galibiyete ulaştı. Jaylen Brown ise 26 sayı ve 12 asistle takımına önemli katkı sağladı. Luke Kornet, 10 sayı, 9 ribaunt ve 7 blokla savunmada öne çıktı.



Celtics, maç boyunca 22 üçlük isabetiyle yüksek bir yüzde yakalayarak hücumda etkili oldu. Bu galibiyet, Celtics'in serideki ilk iç saha zaferi ve Tatum'sız ilk galibiyeti oldu.



Knicks cephesinde Josh Hart 24 sayı, Jalen Brunson 15 sayı ve 6 asistle oynadı. Ancak takım genelinde şut yüzdesinin düşük olması ve savunmada yaşanan aksaklıklar mağlubiyete neden oldu. Maçın üçüncü çeyreğinde Celtics'in farkı açmasıyla Knicks, geri dönüş şansı bulamadı.



Serinin altıncı maçı 16 Mayıs'ta New York'ta oynanacak. Knicks, ev sahibi avantajını kullanarak seriyi sonlandırmayı hedeflerken, Celtics ise seriyi yedinci maça taşımak için mücadele edecek.







Minnesota Timberwolves 121 – 110 Golden State Warriors



Minnesota Timberwolves, Target Center'da Golden State Warriors'ı 121-110 yenerek Batı Konferansı Finalleri'ne üst üste ikinci kez yükseldi. Seriyi 4-1 ile kapatan Timberwolves, Denver Nuggets ile Oklahoma City Thunder arasındaki serinin galibini beklemeye başladı.



Julius Randle, 13/18 saha içi isabetiyle 29 sayı kaydederek takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Anthony Edwards ise 22 sayı ve 12 asistle double-double yaparak etkili bir performans sergiledi. Rudy Gobert 17 sayı, Mike Conley 16 sayı ve 8 asistle katkı sağladı. Timberwolves, %62.8 saha içi isabet oranı ve 36 asistle kulüp tarihinin playoff rekorlarını kırdı.



Warriors cephesinde Brandin Podziemski 28 sayı ile kariyer rekoru kırarken, Jonathan Kuminga 26 sayı ile oynadı. Ancak Stephen Curry'nin sakatlığı nedeniyle forma giyememesi, Warriors'ın hücum gücünü olumsuz etkiledi.