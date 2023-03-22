Celta Vigo'nun Maxi Gomez ısrarı

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Maxi Gomez'e İspanya'dan Celta Vigo talip oldu.

, Fotoğraf; AA
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Celta Vigo'nun Maxi Gomez ısrarı
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22 Mart 2023 08:31
Trabzonspor'a sezon başında transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Maxi Gomez'e İspanya'dan talipler var.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; La Liga ekibi Celta Vigo, Uruguaylı golcüyü yeni sezonda kadrosuna katmak istiyor. Haberin içeriğinde şu ifadeler yer aldı:

"Maxi Gomez, Iago Aspas'a eşlik edecek kalitede ve Celta yaz aylarında onu almak istiyor. 5 milyon eurodan fazla bir bonservis önerilecek.

 

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