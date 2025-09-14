Celta Vigo, 1 puanı son dakikada aldı!

La Liga'nın 4. haftasında Celta Vigo, evinde Girona'yı ağırladı.
Estadio de Balaidos'da oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.
Girona'nın golü 12. dakikada Vladyslav Vanat'tan gelirken, Celta Vigo'nun golü 90+2'de Borja Iglesias'ın penaltısından geldi.
Bu sonuçla birlikte Celta Vigo, puanını 4'e çıkardı. Girona ise 1 puanda kaldı.
Celta Vigo, La Liga'nın 5. haftasında Rayo Vallecano deplasmanına gidecek. Girona ise evinde Levante'yi ağırlayacak.
