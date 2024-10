Cedi Osman: 'NBA sonrası henüz EuroLeague'e alışamadım'

Panathinaikos'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Fenerbahçe Beko maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Avrupa basketboluna adaptasyon süreci hakkında konuşan Cedi Osman, "NBA'de 82 maç oynuyorduk, kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz ama o maçları biran önce unutmanız gerekiyor. Çünkü ertesi gün tekrar bir maç oynuyorsunuz. Burada biraz daha farklı o anlamda. Yaklaşık 7-8 sene sonra tekrar EuroLeague basketboluna alışmak çok da kolay değil. Hala onun zorluğunu çekiyorum yalan yok, gelirken daha kolay olur diye düşünmüştüm. Sonuçta şampiyon takıma geldim, buranın da baskısı daha fazla. Zamanla her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum, sonuçta henüz beşinci maçımızı oynadık ve önümüzde çok karşılaşma var. Eminim ki zamanla kendi basketboluma döneceğim ve zamanla benim için her şey daha kolay olacak." açıklamalarını yaptı.



Daha sonra yaz döneminde son EuroLeague şampiyonu Panathinaikos'u tercih etmesi hakkında da konuşan Cedi Osman, "Benim için hangi takımda olduğum çok fark etmez. Ben kendime inanıyorum ve nasıl bir oyuncu olduğumu biliyorum. Her takımda rahatlıkla oynayabilirim. Ama tabii ki Panathinaikos'ta olduğum için çok mutluyum, bunun birkaç sebebi var. Kulübün tarihi inanılmaz, sonuçta geçen sezonun şampiyonu. Gerçekten çok iyi bir takım, dolu bir kadromuz var. Bu yüzden arka arkaya şampiyonluk yaşamak isterim. Daha önce EuroLeague şampiyonluğum olmadı. Takım için arka arkaya ikinci, benim için de ilk EuroLeague şampiyonluğunu kazanmak çok heyecanlı olacak. En büyük sebeplerden biri bu." sözlerini söyledi.