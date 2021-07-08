Çebi: 'Ghezzal için Leicester ile henüz anlaşamadık'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rachid Ghezzal için açıklamalarda bulundu.



Çebi, Cezayirli futbolcunun menajeriyle görüştüklerini belirterek, "Menajeriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Kendisiyle ilgili görüşmelerimiz olumlu ama kulübüyle henüz durumu çözemedik. Görüşmelerimiz devam edecek." diye konuştu.



BEŞİKTAŞ'IN GHEZZAL TEKLİFİ



Beşiktaş Rachid Ghezzal'a bonuslar dahil yıllık 2 milyon 250 bin euro önerdi. Gerçekleşmesi mümkün olan bu bonuslarla birlikte Ghezzal'ın bir sezon sonunda bu rakamı kesin olarak alabileceği belirtildi. Sözleşme süresinin ise 3 yıl olduğu vurgulandı.



"2,5 - 3,5 MİLYON €'YA BONSERVİSİ ALIRIZ"



Öte yandan görüşmede büyük sürprizi Anouir Fazuli yaptı. Menajer Anouir Fazuli, "2,5 - 3,5 milyon euro arasında bir rakama Leciester City'den Ghezzal'ın bonservisini alabiliriz" dedi.



Beşiktaş ile Anouir Fazuli arasında gün içinde yapılan ilk görüşmeler sonlanırken, taraftar kısa bir süre içerisinde yeniden bir araya gelecek.







