Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, Tuzlaspor'a konuk oldu. Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karadeniz ekibi 1-0 kazandı.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü, 79. dakikada Emircan Altıntaş kaydetti.
Yenilmezlik serisi 11 maça çıkan Çaykur Rizespor, 29 puanla 2. sıraya yerleşti. Son 7 maçta 4 puan alabilen Tuzlaspor ise 16. puanla 14. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Çaykur Rizespor, Göztepe'yi konuk edecek. Tuzlaspor ise deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü, 79. dakikada Emircan Altıntaş kaydetti.
Yenilmezlik serisi 11 maça çıkan Çaykur Rizespor, 29 puanla 2. sıraya yerleşti. Son 7 maçta 4 puan alabilen Tuzlaspor ise 16. puanla 14. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Çaykur Rizespor, Göztepe'yi konuk edecek. Tuzlaspor ise deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.
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