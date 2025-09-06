Çaykur Rizespor, Dinamo Batum'u yendi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında konuk ettiği Gürcistan ekibi Dinamo Batum'u 3-1 yendi.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan maçın 4. dakikasında Laine'nin golüyle öne geçen Çaykur Rizespor, 44. dakikada konuk takımdan Ghaith'in fileleri havalandırmasıyla ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamladı.
Yeşil-mavili ekip, 54. dakikada Emrecan Bulut'un attığı golle 2-1 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Çaykur Rizespor 70. dakikada Jurecka'nın golüyle farkı 2'ye çıkararak maçtan 3-1 galip ayrıldı.
Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Vekili Adnan Er ile yönetim kurulu üyeleri de maçı izledi.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan maçın 4. dakikasında Laine'nin golüyle öne geçen Çaykur Rizespor, 44. dakikada konuk takımdan Ghaith'in fileleri havalandırmasıyla ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamladı.
Yeşil-mavili ekip, 54. dakikada Emrecan Bulut'un attığı golle 2-1 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Çaykur Rizespor 70. dakikada Jurecka'nın golüyle farkı 2'ye çıkararak maçtan 3-1 galip ayrıldı.
Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Vekili Adnan Er ile yönetim kurulu üyeleri de maçı izledi.