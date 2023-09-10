Çaykur Rizespor, Casper Höjer'i transfer etti

Çaykur Rizespor, Danimarkalı oyuncu Casper Höjer'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Çaykur Rizespor, Casper Höjer'i transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Eylül 2023 17:15
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sparta Prag'da forma giyen Casper Höjer'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Danimarkalı defans oyuncusu Höjer'in, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Casper Höjer'e 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery