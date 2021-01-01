"Cavs, Sexton'ı takaslamak isteyebilir" iddiası!

Bazı NBA yöneticilerine göre, Cleveland Cavaliers'ın Collin Sexton'ı takas etmek isteyebileceği iddia edildi.



Plain Dealer'dan Terry Pluto'ya göre, Cavs bu yaz Sexton'ı takaslamakla ilgilenebilir ve NBA'den iki yönetici ise, Cavs'in genç guard ile anlaşma imzalamaktan kaçınması gerektiğini belirtiyor:



"NBA'den saygı duyduğum iki kişi, Cavs'in Sexton'ı takas etmesini öneriyor. Biri onu çok beğeniyor, biri ise arada kalmış durumda. Ama söylemeye çalıştıkları şey, takımın 100 milyon dolarlık bir kontratı yalnızca Jarrett Allen'a vermesi gerektiği. Kevin Love'ın sözleşmesi nedeniyle Cavs, maaş sınırını aşmadan Allen ve Sexton'a tonlarca nakit ödeyemez."



Cleveland'ın Allen hakkında bu yaz bir karar vermesi beklenirken, Sexton da ölü sezon döneminde kontratı uzatılacak adaylardan biri olarak görülüyor.



Sexton, Cavaliers ile 24.0 sayı, 3.0 ribaund ve 4.0 asist ortalamaları yakalayarak verimli bir sezon geçirmişti.



