Cavs, Garland için "yüksek bir fiyat koydu" ve "tüm teklifleri geri çevirdi"

Cleveland Cavaliers'ın, Darius Garland için istediği fiyatın yüksek olduğu ve şu ana kadar teklifte bulunan tüm takımları geri çevirdiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Cavs, Garland için 'yüksek bir fiyat koydu' ve 'tüm teklifleri geri çevirdi'
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20 Haziran 2024 14:01
Cleveland Cavaliers'ın, Darius Garland için istediği fiyatın yüksek olduğu ve şu ana kadar teklifte bulunan tüm takımları geri çevirdiği iddia edildi.

Cleveland.com'dan Chris Fedor, Cavaliers'ın rakip takımlara Garland takasıyla ilgili yaptığı görüşmelerde çok yüklü bir karşılık istediklerine dair bilgi verdiğini belirtti:

"Garland'ı isteyen takımların şu ana kadar geri çevrildiği bildirilirken, kendisinin berbat bir sezon geçirmesine ve Donovan Mitchell'ın takımla yeniden uzun vadeli bir sözleşme imzalaması durumunda- ki tüm ligin beklentisi bu yönde- bir çıkış stratejisi arayışında olduğu hakkında konuşulmasına rağmen, talep fiyatının yüksek olduğu söylendi."

Bu ayın başlarında Garland'ın takas dedikodularında ismi, San Antonio Spurs ve New Orleans Pelicans'la geçmişti. Pelicans ayrıca, Jarrett Allen'ı almakla da ilgileniyordu.

Garland, Cavaliers formasıyla beşinci sezonu olan 2023-24 normal sezonunda Mitchell'ın ardından takımın en iyi ikinci hücum opsiyonuydu ve maç başına 18.0 sayı ortalaması ile ekipteki ikinci en yüksek sayı ortalamasına sahipti.

Ancak 2024 playofflarında Garland'ın skor verimliliği gözle görülür bir düşüş yaşayarak, maç başına sadece 15,7 sayıda kaldı.

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