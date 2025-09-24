Cleveland Cavaliers, serbest oyuncu konumundaki pivot Thomas Bryant'ı kadrosuna kattı.
ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Bryant, Cavaliers ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
Indiana Pacers'ın geçen sezonun ikinci yarısında NBA Finalleri'ne yükselmesinde önemli bir yedek rol üstlenen Bryant, NBA'deki dokuzuncu sezonuna hazırlanıyor.
Geçen sezon Pacers formasıyla yedek kulübesinden oyuna giren Bryant, maç başına ortalama 13 dakikada 5.7 sayı ve 3.3 ribaund üretti.
