Caterina Bosetti: 'Kazanarak başlamak bizim için çok önemli'

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın olimpiyat şampiyonu yeni transferi Caterina Bosetti, "VakıfBank'ta harika oyuncular var. Hayatımda ilk kez böyle bir organizasyonda, böyle bir takımda yer alıyorum. Bunun için çok mutluyum" dedi.



VakıfBank'ın İtalya ekibi Novara'dan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki smaçör Caterina Bosetti; 2024-2025 sezonundaki hedeflerine, yeni takımına, eski takım arkadaşı Ebrar Karakurt'a ve olimpiyat şampiyonluğuna dair Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.



VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonun ilk hafta maçında 5 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayacak.



Sezonun ilk maçı olan Galatasaray müsabakasına değinerek sözlerine başlayan İtalyan voleybolcu, "Başlangıçlar kolay değildir. Takımda çok sayıda yeni oyuncu var. Birlikte vakit geçirmeye, çalışmaya ve birlikte maçlar oynamaya ihtiyacımız var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İnandığım bir şey var. Kazanmak bir sonraki kazanmaya da yardımcı olacaktır. Bu yüzden kazanarak başlamak bizim için çok önemli. İyi bir şekilde elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Galatasaray elbette ki bizim için iyi bir rakip. Cumartesi günü zor bir maç olacak. Diğer hedeflerimize yardımcı olmak için 3 puanla başlamak istiyoruz" diye konuştu.



'VAKIFBANK'TA HARİKA OYUNCULAR VAR'



Galatasaray'da forma giymesinin üzerinden 10 yıldan fazla bir süre geçtiğini ifade eden Bosetti, "Çok genç bir yaşta Galatasaray'da forma giydim. O günden sonra Galatasaray'da da, bende de çok şey değişti. Galatasaray ile ilgili şimdiki hali hakkında yorumda bulunmak doğru olmayacaktır. VakıfBank'ta harika oyuncular var. Hayatımda ilk kez böyle bir organizasyonda, böyle bir takımda yer alıyorum. Bunun için çok mutluyum" şeklinde konuştu.



'EBRAR'IN GELİŞİMİ İÇİN İTALYA TECRÜBESİ ÇOK İYİ OLDU'



İtalya temsilcisi Novara'dan takım arkadaşı olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt ile ilgili övgü dolu sözler söyleyen tecrübeli isim, "Ebrar ile aynı takımda oynamış olmaktan mutluyum. Onu gördüğümde boynunda bir kurt dövmesi vardı. Ne anlama geldiğini bilmiyordum. Daha sonra öğrendim. İyi bir insan, iyi bir arkadaştı. O da İtalya'da önemli bir deneyim kazandı. İtalya'da her maç en iyisini vermeniz gerekiyor. Çünkü büyük bir rekabet var. Odağınızı korumanız gerekiyor. Ebrar'ın gelişimi için İtalya tecrübesi çok iyi oldu" değerlendirmesinde bulundu.



'TÜRKİYE İLE OYNAMAK HER ZAMAN İÇİN ÇOK ZORDUR'



İtalya Milli Takımı ile Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği şampiyonluğa dair de konuşan Bosetti, şunları kaydetti:



"Olimpiyat şampiyonu olmak tarifsiz bir duygu. İfade edebilmek için doğru kelimeleri bulmak kolay değil. Yazın olimpiyatlarda birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla karşılaştığımızda çok farklı şeyler hissediyoruz. Birbirimizin anlayacağı şeyler hissediyoruz. Yaptıklarımızdan gurur duyuyoruz. Belki turnuvayı bu yaz kazandık ama bu 8 yıllık bir emeğin sonucuydu. Şampiyonluk uzun süreli bir çalışmanın sonucunda gelmişti. Türkiye ile oynamak her zaman için çok zordur. Biz bu yaz sadece Türkiye değil, diğer tüm takımlardan bir kademe daha ileride olduğumuzu gösterdik. Sadece 1 set kaybederek bu mutluluğu yaşadık."



'HAKAN ÇALHANOĞLU, BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCU'



Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalya Serie A ekiplerinden Inter'i takip ettiğini vurgulayan sarı-siyahlı oyuncu, "Aslında çok iyi bir futbol takipçisi değilim. Sadece Inter'i takip ediyorum. Türk futbolu hakkında çok bir bilgim yok. Ciro Immobile'nin Beşiktaş'ta oynadığını biliyorum ama tanışmışlığımız yok. Ona da iyi bir sezon ve başarılar diliyorum. Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu'nun da geçtiğimiz gün 1 gol attığını biliyorum. Bizim için önemli bir oyuncu" diyerek konuşmasını noktaladı.