Casillas: 'Real Madrid baskı yaratıyor'

Real Madrid'in efsane kalecilerinden Iker Casillas, İspanyol devinde baskı hissedip hissetmediğine dair soruya yanıt verdi.
İspanyol eski eldiven, Real Madrid formasının oyuncular üzerinde baskı yarattığını söyledi.
"Real Madrid formasını giydiğinizde baskı hissediyor muydunuz?" sorusuna cevap veren Casillas, "Evet, elbette. Bu Real Madrid forması! Real Madrid küresel bir kulüp, dünyanın her yerinde tanınıyor, baskı çok fazla. Real Madrid formasını giydiğinizde tüm dünyada milyonlarca taraftarı temsil ettiğinizi biliyorsunuz." şeklinde konuştu.
Real Madrid'in altyapısından yetişen Casillas, 1999-2015 yılları arasında İspanyol devinin kalesini korumuştu.
İspanyol eski eldiven, Real Madrid formasının oyuncular üzerinde baskı yarattığını söyledi.
"Real Madrid formasını giydiğinizde baskı hissediyor muydunuz?" sorusuna cevap veren Casillas, "Evet, elbette. Bu Real Madrid forması! Real Madrid küresel bir kulüp, dünyanın her yerinde tanınıyor, baskı çok fazla. Real Madrid formasını giydiğinizde tüm dünyada milyonlarca taraftarı temsil ettiğinizi biliyorsunuz." şeklinde konuştu.
Real Madrid'in altyapısından yetişen Casillas, 1999-2015 yılları arasında İspanyol devinin kalesini korumuştu.
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