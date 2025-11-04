Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'e, kulak çınlaması ve ağrılarını dindirmek için kullandığı ilaç nedeniyle ITA tarafından 'yasaklı madde kullanımından' dolayı müsabakalardan 4 yıl men cezası verilmişti. Milli güreşçi Rıza Kayaalp, aldığı 4 yıllık cezaya yaptığı itiraz sonucunda Spor CAS'ın kendisini haklı bulduğunu ve 1 Ocak 2026'dan itibaren yeniden müsabakalarda yer alabileceğini duyurdu.Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in, Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kararıyla yeniden mindere dönüş yolunun açılmasının ardından, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ile birlikte, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenlendi.1,5 yıldır yorucu bir süreçten geçtiğini ifade eden Kayaalp, "diye konuştu.Sağlık sorunları nedeniyle (kulak çınlaması) ilacı kullandığını söyleyen Kayaalp, "" ifadelerinde bulundu.Kendisine bu süreçte inanan, destek veren herkese teşekkür eden Rıza Kayaalp, "diye konuştu.Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, milli sporcu Rıza Kayaalp'in mindere dönme yolunun açılmasından dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, "" dedi.Rıza Kayaalp'in samimiyetine her zaman inandığını kaydeden Akgül, "Bunu tamamen iyi niyetiyle, bir anlık dalgınlıkla, doktoruna danışarak, doktorundan aldığı tavsiyeyle kullandığı bir üründen dolayı yaşadığını her ortamda dile getirdik. Allah'a şükür devletimizin desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın herkesin destekleriyle zorlu bir süreci alnımızın akıyla geçtik. Minderden hiç ayrılmadı. Dolayısıyla önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda hedef 13'üncü Avrupa şampiyonluğu, Karelin'in rekorunu kırmak olacak. CAS'tan da dediğim gibi istediğimiz sonuç geldi. İnşallah, Ocak ayında da yarışmalara tekrardan başlayabiliyor" ifadelerini kullandı.ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ise yaşanan süreçte Kayaalp'in her zaman yanında olduklarını hatırlatarak, "Kariyerinde 12 Avrupa, 5 dünya şampiyonluğu, 3 olimpiyat madalyası bulunan efsane güreşçimiz, takım kaptanımız, Allah'ın aslanı Rıza Kayaalp bugün bize gerçekten çok mutlu bir haber verdi. Bugün bayram yaşıyoruz. Çocukken bayramdan bir gün önce annemiz, babamız bize hediye aldığında o hediyeye sarılıp bayram gününü beklerdik. Bugün de Rıza'dan aldığımız haber gerçekten o sevince eşdeğer. 2028'e kadar yapacağı güreş hayatında biz her zaman yanındaydık, yanında olmaya devam edeceğiz. Kulübümüzün onursal başkanı Mansur (Yavaş) başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.