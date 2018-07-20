CAS cezayı kaldırdı! Milan tekrar Avrupa'da

AC Milan, CAS/TAS'a yaptığı yürütmeyi durdurma başvurusu başarılı oldu ve tekrar UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı.SKY Italia ve ESPN'de yer alan haberde; UEFA'dan 2 yıllık FFP cezası alan Milan, 19 Temmuz'da CAS'a giderek yürütmeyi durdurma kararı davası açmış ve Avrupa Ligi'ne gitmek istediklerini belirmişti. CAS'ın UEFA'nın verdiği cezanın yürütmesini durdurduğu ve Milan'a tekrar Avrupa Ligi'ne katılım hakkını verdiği belirtildi.Tekrar Avrupa Ligi vizesi alan Milan'ın durumundan hareketle Galatasaray'ın da ceza alacağı spekülasyonları çıkmıştı.