  •  
    Çin'de kadro dışı kalınca Galatasaray için sürpriz
  •  
    Fenerbahçe'nin sürprizi ortaya çıktı! "Veririz..."
  •  
    Terim'in istediği GOLCÜ için RESMİ açıklama var!
  •  
    'Onyekuru'lu gönderme "G.Saray yapmamalıydı"
  •  
    Beşiktaş'ın sürpriz planı Ada'dan transfer teklifi!

CAS cezayı kaldırdı! Milan tekrar Avrupa'da

AC Milan, CAS/TAS'ın kararıyla tekrar UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
CAS cezayı kaldırdı! Milan tekrar Avrupa'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Temmuz 2018 13:37
AC Milan, CAS/TAS'a yaptığı yürütmeyi durdurma başvurusu başarılı oldu ve tekrar UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı.

SKY Italia ve ESPN'de yer alan haberde; UEFA'dan 2 yıllık FFP cezası alan Milan, 19 Temmuz'da CAS'a giderek yürütmeyi durdurma kararı davası açmış ve Avrupa Ligi'ne gitmek istediklerini belirmişti. CAS'ın UEFA'nın verdiği cezanın yürütmesini durdurduğu ve Milan'a tekrar Avrupa Ligi'ne katılım hakkını verdiği belirtildi.

Tekrar Avrupa Ligi vizesi alan Milan'ın durumundan hareketle Galatasaray'ın da ceza alacağı spekülasyonları çıkmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için