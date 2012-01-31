Carter: "Phoenix'e ilk dönüşümde, Sarver beni sakatlama talimatı vermiş!"

NBA efsanesi Vince Carter, Dallas Mavericks'in bir üyesi olarak eski takımı Phoenix Suns'a karşı oynadığı ilk maçta, Suns sahibi Robert Sarver'ın oyuncularına kendisini kasten sakatlaması üzerine talimat verdiğini iddia etti.



ESPN'deki 'NBA Today' segmentinin bir bölümünde Carter, Phoenix'e dönüşünde Sarver'ın oyuncularına "kendisini indirmelerini" nasıl söylediğini şöyle anlattı:



"Orada oynadıktan sonra ilk kez geri dönen bir oyuncu olarak, sözlerine güvendiğim iki takım arkadaşımın söylediğine göre, iyi oynamamdan pek memnun olmamış ve beni 'indirmelerini' istemiş. Bildiğin yere sermekten bahsediyorum. 'Binamızda eğlenmesine izin vermeyin.' demiş, çünkü onları rezil etmek istediğimi düşünmüş."



Carter'ın atıfta bulunmuş olduğu, Mavericks'in 31 Ocak 2012'de Suns'ı ziyaret ettiği karşılaşmada eski All-Star oyuncu, 8/13 şut isabetiyle (üçlükten 5/7 isabet) 22 sayı kaydetmiş ve Mavs'in 122-93 galip gelmesini sağlamıştı.



