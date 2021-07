Carter, en iyi smaçcı olarak kendini seçti!: "Her ünvanı MJ'e veremeyiz!"

Eski NBA süperstarı Vince Carter, kendisini Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın önünde tarihin en iyi smaççısı olarak seçti.



"The Dan Patrick Show"da konuşan Carter'a, ikisi de North Carolina Üniversitesi'nden mezun olan kendisi ve MJ arsında kimin daha iyi smaçcı olduğu soruldu. VC, Jordan'ın elinden bu unvanı memnuniyetle alacağını söyleyerek, Majesteleri'nin büyüklüğüne rağmen, şaka yoluyla NBA'deki tüm büyük unvanlar üzerinde hak iddia edemeyeceğini belirtti:



"O unvanı üstlenebilirim. MJ'e her şeyi veremeyiz. Zaten kalan her şeye sahip.



Dediğim gibi, her Carolina oyuncusu şunu söyleyecektir; salona girerken herkesin gözleri önce MJ'i arar. Üniversitede ve tabii ki NBA'de neler yaptığını ve smaç yapma yeteneğini de biliyoruz. Onun kadar iyi bir oyuncu olmayabilirim, ama smaç konusunda insanları bunun üzerine düşündürebilirdim. O yüzden bu smaç yarışması benim iz bıraktığım şeylerden biriydi.



Smaç yarışması bir nevi, gelecekte dünyayı şok edeceğimi ve kalabalıkları harekete geçireceğimi belirttiğim an gibiydi. Şimdiki gibi bir etkisi olacağını hiç bilmiyordum ve bunun için de minnettarım."