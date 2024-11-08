Carsen Edwards, Bayern Münih'i uçurdu; Zalgiris'i de devirdiler

THY EuroLeague'in 8. haftasında Bayern Münih evinde Zalgiris Kaunas'ı 77-74 mağlup etti.
Bayern'de son haftaların yıldız ismi Carsen Edwards 24 sayı 5 asist 5 ribaunt ile maça damgasını vururken, Zalgiris'te Sylvain Francisco'nun 20 sayısı yeterli olmadı.
Bu maçın ardından iki takım da EuroLeague'de 6 galibiyet 2 mağlubiyete ulaştı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Bayern'de son haftaların yıldız ismi Carsen Edwards 24 sayı 5 asist 5 ribaunt ile maça damgasını vururken, Zalgiris'te Sylvain Francisco'nun 20 sayısı yeterli olmadı.
Bu maçın ardından iki takım da EuroLeague'de 6 galibiyet 2 mağlubiyete ulaştı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ